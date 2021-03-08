Evi yanınca biri engeli iki oğlu ile ortada kalan kadın, yardım bekliyor



Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde evi çıkan yangında küle dönen Hafize Ulu (92), biri zihinsel ve bedensel engelli iki oğlu ile sokakta kaldı. Geçici olarak bir yakınlarının yanına sığınan yaşlı kadının oğlu Zekeriya Ulu (58), zor durumda olduklarını belirtip, yetkililer ve hayırseverlerden kendilerine yardım eli uzatmalarını istedi.

Karpuzlu ilçesinin kırsal Ömerler Mahallesi'ndeki Hafize Ulu'ya ait tek katlı evde, 4 Mart'ta saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Zekeriya Ulu (58) dışarı çıkıp canının kurtarırken, annesi Hafize Ulu ile bedensel ve zihinsel engelli kardeşi Sezgin Ulu (41) evde mahsur kaldı. Zekeriya Ulu, yardıma koşan bir yakını ve komşularıyla birlikte içerde mahsur kalan annesi ve kardeşini son anda kurtarırken, bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Evsiz kalan yaşlı kadın, iki oğlu ile geçici olarak mahalledeki yakınlarının yanına sığındı.

'SADECE CANIMIZI KURTARABİLDİK'

Yangın anında kendisini son anda kurtaran Zekeriya Ulu, "Yangın çatıdan başladı bir anda evi sardı. Evin içerisi duman ve alevlerle doldu. Evimiz 15 dakika içerisinde yanarak kül oldu. Tüm eşyalarımız yandı. Sadece canımızı kurtarabildik" dedi.

Maddi durumlarının kötü olduğunu belirten Zekeriya Ulu, yangından sonra geçici olarak bir yakınlarının yanına sığındıklarını belirtip, "Tekrar bir eve kavuşabilmek için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

'YARDIM BEKLİYORUZ'

Mesut Ulu da Hafize Ulu ve çocuklarının kendilerine amcasının hatırası olduğunu belirtip, "Yengem yaşlı, kuzenim Sezgin Ulu yüzde 90 zihinsel ve bedensel engelli. Sezgin Ulu ve ağabeyi Zekeriya Ulu hiç evlenmediler. Engeli maaşı dışında bir gelirleri yok. Yangını ilçedeki devlet büyüklerine bildirdik. Herkesten yardım bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Karpuzlu Burhan CEYHAN

2021-03-08 20:34:49



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