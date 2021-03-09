Aydın’da öğretmenler aşılanmaya devam ediyor

Tüm okul türlerindeki öğrencilerin seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başladığı Aydın’da, öğretmenlerin aşı uygulamaları da tüm hızıyla devam ediyor. Programlı olarak devam eden aşılama çalışmaları kapsamında şu an itibariyle yaklaşık 2 bin öğretmene ilk doz aşı uygulandığı belirtildi.

1 Mart’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında orta risk grubunda yer aldığı açıklanan Aydın’da tüm okullar seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başladı. 15 Şubat’tan itibaren birleştirilmiş sınıflı ve seyrek nüfuslu okullarda başlayan yüz yüze eğitim faaliyetleri ile beraber Aydın’da öğretmenlere de aşı yapılmaya başlandı.

Her gün düzenli olarak devam eden aşılama uygulamalarıyla şu ana kadar 2 bine yakın öğretmen aşı olduğu belirtildi.

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