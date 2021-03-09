Trafikte ters yönde 100 metre gitti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)-AYDIN'da ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Ters yönde giden araç, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İncirliova'dan Aydın yönüne giden 09 SB 448 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, Efeler ilçesi Işıklı Kavşağı'na ters yönden girip, karşı şeride geçti. Kuralları hiçe sayan sürücü, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Tepkilere rağmen yaklaşık 100 metre ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, daha sonra kendi şeridine geçerek, gözden kayboldu. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2021-03-09 11:03:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.