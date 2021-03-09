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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor kongreye gidiyor. Siyah-beyazlılarda yönetim kongre kararı alırken, vekaleten göreve devam eden mevcut Başkan Soner Yelkovan'ın yeniden aday olacağı öğrenildi. Orta riskli iller arasında yer alan ve koronavirüs kısıtlamalarının kısmen kaldırıldığı Aydın'da derneklerin genel kurulları da açıldı.

Derneklere 30 gün içinde kongrelerini tamamlaması gerektiği bildirildi.

Bu karar üzerine geçen yıl koronavirüs pandemesi nedeniyle kongresini gerçekleştiremeyen Nazilli Belediyespor'da genel kurul heyecanı başladı. Mart ayı içinde kongresini gerçekleştirmesi beklenen siyah-beyazlı kulüpte yönetim hazırlıkların startını verdi. Kesin tarihin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi. Geçen dönem Başkan Nurettin Özkat'ın istifasının ardından vekaleten göreve getirilen mevcut Başkan Soner Yelkovan'ın seçimde aday olacağı bildirildi. Yelkovan'ın yönetim listesini güçlendirip seçilerek göreve devam etmek istediği öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-03-09 11:58:02



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