Aydın'ın voleybolda rakibi THY

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde ilk 8'i garantileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın normal sezonun son maçında Türk Hava Yolları'nı konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma Misli.Com Web ve Mobil TV'den yayınlanacak. Aydın temsilcisi, Play-Off 2'nci Etap'ta eşleştiği Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağı maçlar öncesi ilk 4'te yer alan THY'yi yenerek özgüven kazanmak istiyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-03-09 12:57:42



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