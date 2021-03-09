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Başkan Çerçioğlu, “Tıkır tıkır çalışıyor, teker teker tamamlıyoruz” Büyükşehir Kuşadası’na 285 Milyonluk yatırım yaptı

İHA

Başkan Çerçioğlu, “Tıkır tıkır çalışıyor, teker teker tamamlıyoruz” Büyükşehir Kuşadası’na 285 Milyonluk yatırım yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası’na bugüne kadar 285 milyon TL yatırım yaparak kentin yollarından içme suyuna, kültür yaşamından turizm olanaklarına kadar birçok konuda gelişmesini sağladı. Başkan Çerçioğlu, “Kuşadası Türkiye’nin bir turizm değeridir” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi; yükselen nüfusla birlikte kentin artan ihtiyaçlarını planlı ve kurallı olarak karşılıyor. Aydın’ın 17 ilçesinde, sorumluluk alanı olan yerlerde yola serilen asfalttan içme suyuna, kültür yaşamından sosyal yardımlara, turizm olanaklarında ekonomik yaşamından, kırsal kalkınmasına varana kadar pek çok alanda kente hizmet eden Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası ilçesine de büyük yatırımlarda bulundu.
Yaz aylarında nüfusu bir milyonu bulun Kuşadası’nın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası’na bugüne kadar toplam 285 Milyon TL yatırım yaptı.
“Altyapıya dev yatırımlar”
Altyapı yatırımları çerçevesinde Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile suyun her damlasına önem verilerek, su kaynaklarının kirlenmesinin önlemek ve çevreyi korumak amacıyla 65 Milyon TL’lik yatırım yapılarak Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hayata geçirildi. Güzelçamlı, Davutlar ve Kuşadası merkezde bulunan terfi merkezlerinden tesise ulaşan sulara fiziksel arıtma yapıldıktan sonra, ileri biyolojik arıtma ünitesine geçiliyor. Son aşamada ise derin deşarjla, çevreye temiz bir şekilde deşarj ediliyor ve bu şekilde doğal denge de korunuyor. ASKİ ayrıca 63 milyon liralık dev bir yatırımı da DavutlarGüzelçamlı Grup Kanalizasyon çalışmasına yaptı.
“Kirazlı İçme Suyu ve İsale Hattı’na 19.7 Milyon TL ayrıldı”
ASKİ, Kuşadası’ndaki içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Kirazlı İçme Suyu ve İsale Hattı'nın yenileme çalışmasına devam ediyor. Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki içme suyu kaynaklarının Kuşadası’na ulaşması için 20 km uzunluğundaki hatta yapılan çalışmalara, kaynak artırımına gidilerek 19.7 milyon TL bütçe ayrıldı. Çalışmaları süren proje ile birlikte Kuşadası’nın içme suyu ihtiyacı güvenceye alınacak ve uzun yıllar boyunca bu ihtiyacı karşılayacak. Bunlarla birlikte toplamda 348 Km hat çalışması yapan ASKİ; 161 km içme suyu hat çalışması, 187 km yağmur suyu hat çalışması, 38 adet sondaj yaptı.
“Kuşadası yolları konforlu hale getirildi”
Sorumluluk alanındaki yollarda önemli çalışmalar yapan Büyükşehir, vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 131 km uzunluğunda yol yenilemesi yapıldı. Kent içi trafiği hızlandıran Atatürk1 ve Atatürk2 Köprülü kavşakları hizmet vermeye devam ederken; Kadınlar Denizi Caddesi, Hüseyin Reis Caddesi, İnönü Bulvarı ve Orhangazi Caddesi’nin ardından Kasım Yaman Caddesi’nde de sıcak asfalt serimi ve yol genişletme çalışmaları tamamladı.
“Kuşadası’na estetik dokunuş”
Turizm cenneti Kuşadası’nın caddelerine ve plajlarına Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından estetik dokunuşlar yapılarak, hayat veriliyor. Sevgi Plajı’ndaki bisiklet ve yürüyüş yolu Kuşadası sakinlerinin keyifli zaman geçirdikleri yerler arasına girdi. Son olarak yapılan Timur Selçuk Parkı ile de hem büyük bir sanatçının ismi yaşatıldı hem de çocukların ve gençlerin spor yapacakları mekânlar yapıldı.
“Turizme alternatif noktalar kazandırıldı”
Turizm alanında alternatifler oluşturup Kuşadası’nı çekim merkezi yapmak için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, dalış turizminin gelişmesi için Türkiye’nin en büyük uçak batığını Kuşadası’na kazandırdı. Büyük bir başarı elde edilen proje ile her yıl daha fazla ilgi gören bölge, dalış turizminde Türkiye’nin önemli bir noktası haline geldi.
“Tariş Alanı 25 Milyon TL’ye kamulaştırıldı”
Kamusal alanları genişletmek ve halkın kullanıma sunmak için çalışan Büyükşehir, yıllarca çözüm bekleyen Tariş Alanı’nı 25 Milyon TL’ye kamulaştırdı. 10 dönümlük arazinin yüzde 90’ı yeşil alan olacak şekilde projelendirildi ve çalışmalar başladı. Yaz aylarında artan otopark ihtiyacını karşılamak için yeraltı otoparkı, belediye hizmet noktası, kültür merkezi ve kafeterya da içinde barındıracak olan Tariş Alanı, yapım çalışmaları bitirildikten sonra Kuşadası’nın en gözde kamusal mekânlarından biri olacak.
“Halk Ege Et Kuşadası’nda 3. şubesini açtı”
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan Halk Ege Et, Aydınlıları ve İzmirlileri kaliteli, sağlıklı ve ekonomik yerli etin yanı sıra doğal ürünlerle de buluşturmaya devam ediyor. Halk Ege Et Kuşadası’nda 3. şubesini Merkez ve Karaova’nın ardından Sevgi Plajı Şubesi olarak açtı. Yeni şube Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi işbirliğiyle yapılan ve bu yaz hizmete girecek olan, kamp sevenler için tüm imkânların sunulacağı Ada Kamping alanının içinde yer alıyor. Halk Ege Et böylece, bu yaz kampçıların uğrak yeri olması beklenen Ada Kamping’te hem kampçılara hem de Kuşadası sakinlerine hizmet verecek.
Başkan Çerçioğlu, “Tıkır tıkır çalışıyor, teker teker tamamlıyoruz”
Kuşadası’na yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Özlem Çerçioğlu, “Bugünün imkanları ile geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmetlerimizi planlı şekilde sürdürüyoruz. Kuşadası Türkiye’nin bir turizm değeridir. Her yıl yaz sezonunda nüfusu neredeyse 10 katına çıkıyor. Milyonlarca kişiyi misafir ediyoruz. Kuşadası’nda suyun kaynaktan bardağa, bardaktan doğaya ulaşan her aşamasına büyük yatırımlar yapıyoruz. Altyapının yanında, sorumluluk alanımızdaki tüm yolları yeniliyoruz. Birçoğunda çalışmaları tamamladık. Kamulaştırmaya kaynak ayırdık ve Tariş Alanı gibi önemli bir yeri halkımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımızın takdirini kazanan Halk Ege Et’in iki şubesi vardı ve gelen talepler doğrultusunda bir şube daha açtık. Kooperatiflerin, çiftçilerin, üreticiler yerli malı ürünlerini yerli ve yabancı turistlere ulaştırıyoruz. Büyükşehir olarak her ilçemizde olduğu gibi Kuşadası’nda da ‘Tıkır tıkır çalışıyor, teker teker tamamlıyoruz’, vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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