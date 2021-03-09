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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazar alışverişi Korona virüs tanımıyor

İHA

Pazar alışverişi Korona virüs tanımıyor

Aydın’ın Efeler ilçesindeki tarihi Salı Pazarı başta olmak üzere tüm semt pazarlarında vatandaş yoğunluğu yaşanırken zaman zaman sosyal mesafe kuralı ise unutuluyor.
Ay başında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından alınan kararlar ile birlikte kontrollü normalleşme süreci Aydın’da da başladı. Kapalı olan bazı işletmelere saat ve kapasite kısıtlaması getirilmek suretiyle açılması sağlanırken, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması ile vatandaşlar sokaklara akın etti. Vatandaş yoğunluğu oluşan yerlerden biri de semt pazarları oldu. Efeler ilçesinde kurulan ve en büyük semt pazarı olan tarihi Salı Pazarı olmak üzere tüm pazarlarda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların ve esnafların maske kurallarına uymayarak maskelerini çene altına indirdiği gözlenirken, Korona virüs riski ile burun buruna alışveriş gerçekleştiriliyor.
Duruma tepki gösteren vatandaşlar, 15 Mart'ta açıklanacak yeni rakamlara göre Aydın ilinin risk haritasındaki düşük riskli il yerine orta riskli iller arasına gireceğini ve çeşitli kısıtlamaların yeniden uygulanacağını düşündüklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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