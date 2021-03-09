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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kaplan, “Koçarlı’da hizmet almayan mahalle kalmayacak”

İHA

Başkan Kaplan, “Koçarlı’da hizmet almayan mahalle kalmayacak”

Kırsal mahallelerde muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda hizmet atağı başlatan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, devam eden ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz günlerde muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantıda talepleri dinlemesinin ardından Fen İşleri Müdürlüğü saha ekiplerini program dahilinde mahallelere sevk eden Başkan Kaplan, Mazon Bölgesi’nde yer alan Yağcıdere, Dereköy ve Sapalan Mahallesi’ndeki çalışmalara dönük incelemeler yaptı. Merkez mahallelerdeki kapsamlı çalışmaların yanı sıra 2021 yılı içerisinde programlanan hizmetler çerçevesinde Koçarlı’nın 52 mahallesine de verdikleri tüm taahhütleri sırasıyla yerine getireceklerini söyleyen Başkan Kaplan, “Koçarlımızda yıllardır çözülemeyen sorunları çözüme kavuşturarak yolumuza devam ediyoruz. 2021 yılında da hizmet almayan tek bir mahallemiz kalmayacak” dedi.

Programı kapsamında ilk olarak Yağcıdere Mahallesi’nde devam eden istinat duvarı çalışmalarını yerinde inceleyen başlayan Başkan Kaplan, Muhtar İsa Uyar’ın düğün alanı düzenlemesi talebiyle ilgili yaptığı açıklamada, en kısa zamanda çalışma başlatılacağının sözünü verdi. Halihazırda mezarlık bakımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiği mahallede, tuvalet ve yol yapım çalışmalarıyla ilgili beraberindeki Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat veren Başkan Kaplan, mahalledeki tüm eksiklikleri de gidereceklerini söyledi. Mahallede bugüne kadar yapılan ve program dahilinde hayata geçecek olan hizmetler nedeniyle Başkan Kaplan’a teşekkür eden Muhtar Uyar, Yağcıdere’de uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlara bu dönem cevap veriliyor olmasından ötürü çok memnun olduklarını belirtti.

Dereköy ve Sapalan Mahallesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretlerde de muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen ve taleplere ilişkin beraberindeki ekiplere talimat veren Başkan Kaplan, mahallelerdeki çalışma programıyla ilgili yaptığı açıklamada, “2021 yılında yapmamız gerekenlere dönük olarak çalışma takvimimizi belirledik. Şu anda merkez ve kırsal mahallelerimizdeki farklı noktalarda ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışıyor. 2021 yılındaki çalışmalarımız kapsamında, bir mahallede çalışmamız tamamlanır tamamlanmaz sırayla bir diğer mahallemize geçeceğiz. Yapacak olduğumuz tüm işlerde muhtarlarımızın talepleriyle birlikte yıllardır çözüm bulunamayan sorunlara öncelik veriyoruz. Bu yıl içerisinde 52 mahallemizin tamamında çalışma gerçekleştireceğiz. Yıl sonu itibariyle hizmet almayan tek bir mahallemiz kalmayacak. Koçarlı’da halkımıza verdiğimiz tüm taahhütlerimizi bir bir yerine getiriyoruz ve daha da getireceğiz. Hemşerilerimiz hizmetin en iyisine layık” diye konuştu.

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