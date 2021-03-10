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Koçarlı MYO’da ‘Temel İlkyardım Bilgisi’ eğitim semineri düzenlendi

İHA

Koçarlı MYO’da ‘Temel İlkyardım Bilgisi’ eğitim semineri düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ‘Temel İlkyardım Bilgisi Eğitimi’ Semineri düzenlendi.
Seminere, Üretimde Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım Programları 1. sınıf öğrencileri ve akademik personel katıldı. Öğr. Gör. Ayfer Ergezen’nin moderatörlüğünü yaptığı ve Buharkent MYO Öğr. Gör. Hilal Hatice Ülkü’nün gerçekleştirdiği eğitimde, ilkyardım ile ilgili temel bilgiler, ilkyardımcının yapması gerekenler, kaza ve zehirlenme durumlarında hayat kurtarabilecek bilgiler verildi. Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın kapanış konuşmasıyla, eğitimin pandemi dönemi sonrasında uygulamalı olarak öğrencilerle gerçekleştirilmesi planlandı. Eğitim, öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

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