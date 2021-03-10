Didim MYO’da Kovid-19 salgın döneminde turizm işletmelerinin mutfaklarında alınan önlemler konuşuldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Covid19 Salgın Döneminde Turizm İşletmelerinin Mutfaklarında Alınan Önlemler’ konulu söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Söyleşiye, Didim MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Polat, Öğr. Gör. Mehmet Taş, özel otellerde görev alan şefler Adnan Öztürk ve Hüseyin Yılmaz, akademik personel ile öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Mehmet Taş’ın yaptığı söyleşide, aynı zamanda ADÜ'den mezun öğrenciler olan Şef Adnan Öztürk ve Şef Hüseyin Yılmaz, Covid19 salgın döneminde turizm işletmelerinin mutfaklarında alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.
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