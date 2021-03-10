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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koçarlı ‘Love Erdoğan’ pankartlarıyla donatıldı

İHA

Koçarlı ‘Love Erdoğan’ pankartlarıyla donatıldı

ABD'deki reklam panolarına yansıtılan 'Stop Erdoğan' ilanına tüm Türkiye'den tepki gelirken, Koçarlı'da da Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatıyla ilçedeki hakim noktalara 'Love Erdoğan' yazılı pankartlar asıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin kampanyaya tüm Türkiye'de olduğu gibi bir tepki de Koçarlı'dan geldi. ABD'deki ilanına tepki olarak ilçe girişi, ilçe meydanı ve hakim noktalarla birlikte belediye hizmet binasına ‘Love Erdoğan’ yazılı pankart astırtan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Millet olarak her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın şahsında bu çirkin hareket, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk Milleti’ne yapılmış bir hakarettir” diyen Başkan Kaplan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na yapılan bu çirkin hareketin millet olarak topyekün karşısındayız. 15 Temmuz'daki ihanet kalkışması, milletimizin kenetlenmesiyle püskürtülen FETÖ’nün ABD’deki çirkin kampanyasına karşı tek yüreğiz. Biz de Koçarlı Belediyesi olarak gerek belediye binamız ve gerekse de ilçemizdeki farklı noktalara ‘Love Erdoğan’ yazılı pankart asarak tepkimizi gösteriyoruz. Milletimizi bu tür kampanyalarla bölme girişimlerine karşı dün olduğu gibi bu günde cevabımız nettir” dedi.

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