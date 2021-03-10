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AYTO ve Halk Bankası iş birliği ile kadın girişimcilere kredi desteği sağlanacak

İHA

AYTO ve Halk Bankası iş birliği ile kadın girişimcilere kredi desteği sağlanacak

Aydın Ticaret Odası, iş kurmak ve istihdama katılmak isteyen Kadın Girişimciler için desteklerine devam ediyor.
Her yıl geleneksel olarak Aydın Ticaret Odası ve AYTO Kadın Girişimciler Kurulu’nca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında “Ayto’da Kadın, İş’te Kadın” sloganı ile AYTO Kadın Girişimciler Kurulu ve AYTO Kadın üyeleri ile yapılan görüşmeler ve saha araştırmaları neticesinde kadınların istihdama katılım ve girişimcilik faaliyetlerinin gerekleri ortaya konarak “Kadın Girişimciler Halkbank’tan Tam Destek Paketi” için talepte bulunuldu.
Söz konusu destek paketinin, işini yeni kuracak girişimcilere 50 bin TL, işini kurmuş girişimcilere 100 bin TL olmak üzere, bir iş fikrine dayalı olarak ilk defa iş kuracak ya da işini kurmuş olan Kadın Girişimciler için finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla hazırlandığı ifade edildi.
Girişimcilerin kullanacakları kredi vadesi ise azami 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 36 ay olacak.
“Kimler faydalanabilecek”
Gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az yüzde 50’si başvuru tarihi itibarıyla Kadın Girişimcilere ait olan tüzel kişi işletmeler başvuruda bulunabilecek. Kadın Girişimcinin krediyi kullanabilmeleri için işletmeyi kurmuş olması veya bir işyeri kurmadan ikametgahını işyeri olarak kullanan girişimcilerde, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi’nden alınmış vergi mükellefi olduğunu gösteren belge aranacak. Kredi talebinde bulunan Kadın Girişimci, sahibi/ortağı olduğu işletmenin yönetimine ve faaliyetine aktif olarak katılıyor olması ve tüzel kişi şirketlerde birden fazla kişinin Kadın Girişimci kriterlerine uygun olması halinde, yalnızca bir girişimci kredi kullandırılabilecek.

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