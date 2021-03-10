Kuşadası’nda “Tematik" pandemi denetimi

Kuşadası Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor.

Pandemiyle mücadelede kontrollü normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte ülke genelinde ‘Dinamik Denetim Modeli’ uygulamaya konuldu. Normalleşmenin ardından il bazında günlük vaka sayısında artış yaşanmaması amacıyla denetimler daha da sıklaştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge kapsamında belirlenen programa göre çalışmalarını yoğunlaştıran Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerin ardından berber, kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde pandemi kurallarına uymadığı tespit edilen 4 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Para cezası kesildi

Denetimde, iş yerlerinin hijyen, sosyal mesafe ve yüzde 50 kuralına riayet edip etmediklerine bakıldı. Ayrıca işletme sahibi ve müşterilere uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Kontroller sırasında, zabıta ekipleri tarafından korona virüs tedbirlerine uygun olarak faaliyet göstermeyen 4 iş yeri belirlendi. İş yerlerine Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.

"Kontrollü Normalleşme Dönemi"nde yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için Kuşadası Belediyesi tarafından ilgili kurumlarca iş birliği içerisinde yapılacak denetimler belirlenen haftalık program dâhilinde devam edecek.

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