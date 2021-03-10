Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Grothues (xx), Hande (xx), Christodoulou (xx), Anthi (xx), Janset (xx), Meryem (x), Eylül (xx), Emine (x), Ezgi (x), Pelin (x)

TÜRK HAVA YOLLARI: Santana (xxx), Büşra (xxx), Polen (xxx), Ebrar (xxx), Özge Nur (xxx), Nursevil (xxx), Berin (xxx), Carlini (xx), Ada (xx), Şeyma (xx)

SETLER: 23-25, 24-26, 20-25

SÜRE: 91 dakika (29, 31, 31)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyspor, normal sezonun son haftasında evinde Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 24-26 ve 20-25'lik skorlarla sona erdi. Sezonu 7'nci sırada tamamlayan Aydın temsilcisi Play-Off 2'nci Etap'ta 6'ncı basamaktaki Galatasaray HDI Sigorta ile rakip olacak. Ligde 4'üncü sırayı alan THY ise Play-Off 1'inci Etap'ta lider VakıfBank'la kozlarını paylaşacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-03-10 15:59:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.