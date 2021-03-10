7 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

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Aydın’ın Söke ilçesinde 7 ayrı suçtan 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) yaptıkları çalışma ile hakkında 7 ayrı suçtan 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ö.K. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ö.K çıkarıldığı mahkemeye tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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