Vali Aksoy'un 'Miraç Kandili' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy mesajında, "Sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı, içerisinde bolca feyz ve bereketi barındıran Miraç Kandili’ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç Gecesi, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu sebeple kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir. Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları kaldırarak, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşehrilerimin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını diliyorum" dedi.



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