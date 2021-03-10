Aydın'da 10 katlı binanın çatı katından atlayan Yusuf, öldü

Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın Efeler ilçesinde 10 katlı binanın çatı katına çıkan Yusuf T. (14) kendisini beton zemine bıraktı. Hastaneye kaldırılan Yusuf T. yaşamını yitirdi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Zeybek Mahallesi 5'inci Cadde'de meydana geldi. Yusuf T. 10 katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini attı. Gencin yerde kanlar içinde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yusuf T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf T. kurtarılamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Cemal YILDIRIM
2021-03-10 20:20:47
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