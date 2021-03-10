Aydın'da jandarmadan köftecide silah operasyonu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) AYDIN´ın Kuyucak ilçesinde, bir köftecide silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri `bomba´ adlı narkotik köpeği ile işyerine operasyon yaptı. İşyeirinde yapılan aramada silah ve kaçal alkol ele geçirildi.
İl Jandarma ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S.´ye (44) ait lokantada silah ticareti yaptığı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri `bomba´ adlı narkotik köpeği ile sabah saatlerinde işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Trabzon´dan getirerek ticaretini yaptığı iddia edilen 4 tabanca ve bunlara ait 37 adet mermi, 2 otomatik av tüfeği ve 5 fişek ele geçirildi. Aynı işyerinde 6 ayrı plastik bidon içerisinde 710 kilo el yapımı şarap bulundu. Şarapları A.S., H.B. (29) ve M. Ö.´nün (29) yaptığı belirlendi. Yakalanan silah ve içkiye el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Burhan CEYHAN
2021-03-10 21:09:05
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