ADÜ’lü öğretim üyesi tarih kitabının ünite yazarı oldu

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Hüseyin Üreten, “Eskiçağ MezopotamyaMısır Tarihi” ders kitabının 7.Ünitesi olan Mezopotamya’da Hellen ve Roma Dönemlerinin yazarı oldu.

“Eskiçağ Mezopotamya Mısır Tarihi” ders kitabı, Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Tarih Bölümü’nün 20202021 Bahar Yarıyılı ve sonraki yıllarda tarih öğrencilerine okutulacak.

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