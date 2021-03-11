Aydın'da sağanak yağış kazayı da beraberinde getirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yağış nedeniyle kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan kamyonet takla attı.

Kaza, Nazilli ilçesi Dallıca Mahallesi'ndeki yeni ilçe emniyet müdürlüğü binası önünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'den Aydın istikametine 09 F 4396 plakalı kamyoneti ile seyir halinde olan Erdoğan Özgen, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonet yola devrilirken, sürücü Özgen yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken bir süre trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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