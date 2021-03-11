Tüfekle kendini vuran genç kız hayatını kaybetti

Aydın'da kendini tüfekle vurarak intihar girişiminde bulunan A.C (18) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, İncirliova ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek arkadaşı ile kavga ettiği iddia edilen A.C (18) evlerinde bulunan tüfekle kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan genç kız ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.C, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, intihar ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.