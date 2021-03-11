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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerçioğlu sözünü tuttu, şoförler rahat nefes aldı

İHA

Çerçioğlu sözünü tuttu, şoförler rahat nefes aldı

Geçtiğimiz günlerde Aydınlı şoförlerin taleplerini dinleyen ve destek sözü veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye meclisinde şoförlerin taleplerini gündeme getirdi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Aydınlı şoförleri ziyaret eden ve onların taleplerini dinleyerek destek sözü veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sözünü tutarak şoförlerin rahat nefes almasını sağladı. Başkan Çerçioğlu, pandemi sürecinin ilk aylarında belediye aidatlarının alınmaması kararının tekrar gündeme getirilmesini isteyen Aydınlı şoförlerin, taleplerini meclise taşıdı. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan karar oybirliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda şoför esnafının belediyeye ödediği ruhsat ücretlerinde yüzde 50, otogar ve yol kullanım ücretlerinde ise 3 ay boyunca yüzde 50 indirim yapılması kararı alındı.

Aydınlı şoförlerin rahat bir nefes almasını sağlayacak kararın ardından açıklama yapan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, pandemi sürecinde her esnaf gibi şoför esnafının da büyük zorluklar çektiğine dikkat çekerek, “Şoför esnafı, bir taraftan hizmet verirken bir taraftan para kazanamamakta ve tüm kurumlara olduğu gibi belediyelere karşı da yükümlülüklerimiz var. Araçlarımız sefere çıkmasa dahi, nasıl Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyorsak, nasıl araçlarımıza sigorta yaptırıyorsak, yol kullanımı ve otogar ücreti adı altında belediyelere ödediğimiz ücretler var. Bu konu hakkında zaman zaman serzenişlerimiz oldu. Her yerde araçlarımızı Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak araçlarımızı ruhsatlandırıyoruz. Bunların belli bir ücreti var. Geçen yıl pandeminin ilk başlarında otogar ve yol kullanım ücretleri 2 aylığına alınmamıştı. Tabii hiçbirimiz bu salgının bu kadar uzun süreceğini tahmin edemezdi. Bu sebeple bizim de krizimiz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yine taleplerimiz oldu. Bugünkü belediye meclis toplantısında da tüm şoför esnafını ilgilendiren otogar yol kullanım ücretlerinin 3 ay boyunca yüzde 50 indirime gidildi. Bunun yanında özellikle servisçi esnafı, yılda bir defa ruhsat ücreti ödüyorlar. Bunda da yüzde 50 indirime gidildi. Tüm esnaf gibi taksici esnafı da bundan olumsuz etkileniyordu. Onların da ruhsat ücretlerinde yüzde 50 indirime gidildi. 6 bin şoför esnafını ilgilendiren, belediyeye ödemiş oldukları rakamlarda yüzde 50 indirim yapıldı. Bu karar doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve belediye meclis üyelerine şoför esnafı adına teşekkür ediyorum” dedi.

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