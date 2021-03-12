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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarın dikkati, yaralı köpeği kurtardı

İHA

Muhtarın dikkati, yaralı köpeği kurtardı

Aydın’ın Efeler ilçesinde araba çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen sokak köpeğini muhtarın dikkati kurtardı.
Efeler’in Umurlu Mahallesi’nde araba çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeği farkeden Mahalle Muhtarı Soner Afşar’ın duyarlı davranışı takdir topladı. Sokakta yürüdüğü sırada yerde yaralı bir şekilde köpeğin yattığını gören Afşar, durumu hemen Aydın Büyükşehir Belediyesi Barınak ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araba çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen yaralı köpeği, hemen tedavi altına alındı. Röntgen çekimlerinin ardından ayağı kırıldığı fark edilen köpek, ADÜ Veterinerlik Fakültesi Hastanesi’nde ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından bakıma alınarak sağlığına kavuşan köpek, tekrar Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerince tekrar Umurlu Mahallesi’ne bırakıldı.
“Vahim bir olaydı”
Sokak hayvanlarına karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Umurlu Mahalle Muhtarı Soner Afşar; “Sokaktan geçerken köpeğin, yaralı bir şekilde yattığını farkettim. Araba çarpması sonucu yaralandığını düşündüm ve hemen Aydın Büyükşehir Belediyemizin barınağını arayarak durumu bildirdim. Ekipler de hemen gelerek, yaralı köpeği alıp tedavi ettiler. Ayağı kırıldığını öğrendim, gerçekten vahim bir olaydı. Olay sonrası beni de köpeğin durumunun iyi olduğunu bildirdiler. Bu konuda ilgilerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediyemize, çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmasını istiyorum” dedi.
“Duyarlı olmalıyız”
Duyarlı davranışından dolayı Muhtar Afşar’a teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, “Her zaman Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın yanındayız. Ekiplerimiz ile birlikte 7/24 görev esasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, sokak hayvanlarını koruma ve herhangi bir durumda eziyet gören veya yaralı olan can dostlarımız konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

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