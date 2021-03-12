Erasmus+, Mevlana ve Farabi Tanıtım Toplantıları gerçekleşti

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (UİK) tarafından yurt içi ve yurt dışı hareketlilik programları olan Erasmus+, Mevlana ve Farabi Programlarına ilişkin çevrim içi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, UİK Personeli Öğr. Gör. Gülnur Saraç ve Öğr. Gör. Emre Dinçer ile ADÜ’nün çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenimine devam öğrenciler katıldı. Mevlana, Farabi, Erasmus+ programlarının tanıtıldığı toplantıda, başvuru süreci anlatıldı ve öğrencilerden gelen sorulara cevap verildi.



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