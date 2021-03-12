SÖGİAD’tan Başkan Tuncel’e Teşekkür

Söke Genç İş İnsanları Derneği (SÖGİAD) yönetim kurulu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’i makamında ziyaret etti. Mustafa Korhan Taşkın Başkanlığı’ndaki yönetim kurulu üyeleri Süleyman Sinan Bakırcı, Murat Günal ve Mustafa Saydam’dan oluşan heyet Başkan Tuncel’e teşekkür etti.

Kendilerine verdiği sözleri yerine getirdiğini özellikle dernek binasının tahsisinde sağladığı katkı nedeniyle Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e teşekkür eden SÖGİAD Başkanı Mustafa Korhan Taşkın; “SÖGİAD’a destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

SÖGİAD Başkanı Mustafa Korhan Taşkın, yönetimi ve üyeleri adına teşekkürlerini ifade eden bir de plaket etti.

Ellerinden geldiğince Söke’de sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tuncel, “sivil toplum örgütlerimizi çok önemsiyoruz, her zaman yanlarında olacağız. SÖGİAD’a ince ve nazik düşüncelerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



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