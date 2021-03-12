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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak

İHA

Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak

Kuşadası’nın turistik çarşılarında sürdürülen yenileme çalışmaları kapsamında sıra işyerlerinin dış cephe düzenlemesine geldi.

Kuşadası Belediyesi öncülüğünde 4 aydır yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarında sona yaklaşılırken esnaf, işyerlerinin dış cephelerini “yenileme projesine” uygun hale getirmek için kolları sıvadı. Kuşadası Belediyesi tarafından beyaz ve kum beji rengine boyanan işyerleri, esnaf tarafından yapılan vitrin ve tabela düzenlemeleri ile sezonu çok daha estetik bir görünümle karşılamaya hazırlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde kentin turistik çarşılarında yürütülen yenileme çalışmalarında sona gelindi. Kasım ayında başlayan ve ilgili kurumlar tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmalarla alt ve üst yapısı 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde bütünüyle yenilenen turistik çarşılarda esnaf, Kuşadası Belediyesi’nin desteği ile işyerlerini sezona hazırlamaya başladı.

Yenileme projesi kapsamında yer alan dış cephe düzenlemesi doğrultusunda hazırlıklarını sürdüren çarşı esnafı, işyerlerini birbiri ile uyumlu hale getirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. İşyerlerinin klima dış üniteleri Kuşadası Belediyesi Kent Estetik Kurulu’nun belirlediği kurallara göre yerleştirilirken, görsel kirlilik oluşturan kablo ve uydu anteni gibi ekipmanlar kaldırılarak çatılardaki ortak alanlara konumlandırılıyor. İşyerlerinin dış cepheleri Kuşadası Belediyesi tarafından beyaz ve kum beji rengine boyanan esnaf değişiklikten oldukça memnun. Boya ve badana işleminin ardından vitrin ve tabela düzenlemesi yapmaya başlayan çarşı esnafı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Yaklaşık 15 senedir Kuşadası’nda yaşayan kafe sahibi Necdet Yıldız “Kuşadası’nda iki yerel seçim gördüm. Kuşadası Belediyesi, halkın sesini duyarak esnaflara destek oldu. 30 yıldır Kuşadası’na bir çivi çakılmadı. Kuşadası’nda yaşayan bir insan olarak bunu derinden hissettim. Kuşadası Belediyesi’nin turistlik çarşılarda yaptığı yenileme çalışmaları bizleri çok memnun etti. Çalışmalar çarşıya bir hareket getirdi. Başkan Ömer Günel, 30 yılda yapılmayanı bir döneme sığdırmaya çalışıyor. Pandemi nedeniyle çok zor zamanlar yaşadık. Maalesef devlet esnafa destekte bulunmadı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tüm esnafla yakından ilgilenerek destek verdi. Kuşadası yeni bir kimliği kavuşurken, esnaflar olarak başkanımızdan çok memnunuz” diye konuştu.

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