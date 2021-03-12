Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı

İHA

Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100’üncü yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü nedeniyle tören düzenlendi. Kuşadası Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte ‘İstiklal Marşı’nı Şiir Olarak Okuma’ yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Kuşadası’nda, bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. yılı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Kuşadası'ndaki bir okulda sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman diğer protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci ile öğretmen katıldı.

Öğrenciler tarafından sahnelenen “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” isimli tiyatro oyununun izleyenlerden büyük beğeni topladığı etkinlikte, ‘İstiklal Marşı’nı Şiir Olarak Okuma” yarışmasında dereceye girenler açıklandı. Yarışmada birinciliği Feriha Ruhi Karakaş İlkokulu öğrencisi Öykü Averi, ikinciliği İbrahim Zeki Emgin İlkokulu öğrencisi Lara Esen, üçüncülüğü ise Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ecrin Su Malgaz elde etti. Dereceye girenlere ödülleri Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan tarafından verildi.

Törende bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan “Bugün korkma, diyerek Türk milletine ilham ve cesaret veren, her okuduğumuzda gururlandığımız İstiklal Marşımızın 100’üncü yaşını kutluyoruz. Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı, ulusumuzun zalimliğe, işgale ve emperyalizme karşı verdiği mücadelenin ve direnişin sembolüdür. İstiklal Marşı’nı Kurtuluş Savaşı yıllarında kaleme alan Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve rahmetle anıyorum. Sevgi ve saygılarımı sunarım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak
YEREL HABERLER Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak
Kuşadası Belediyesi’nden 2 bin 200 öğrenciye Eğitime Destek Seti
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden 2 bin 200 öğrenciye Eğitime ...
‘ADÜ Lojistik Söyleşileri’ çevrimiçi olarak gerçekleşti
YEREL HABERLER ‘ADÜ Lojistik Söyleşileri’ çevrimiçi olarak ...
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı için hazırlanan video takdir topladı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı için ...
SÖGİAD’tan Başkan Tuncel’e Teşekkür
YEREL HABERLER SÖGİAD’tan Başkan Tuncel’e Teşekkür
Erasmus+, Mevlana ve Farabi Tanıtım Toplantıları gerçekleşti
YEREL HABERLER Erasmus+, Mevlana ve Farabi Tanıtım Toplantıları ...
Adabel Kafe için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Adabel Kafe için çalışmalar başladı
Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını ...
Söke’de İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
YEREL HABERLER Söke’de İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
Nazilli Belediyespor'da Hasan Şermet dönemi bitti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Hasan Şermet dönemi bitti
Nazilli Belediyespor Şermet ile yolları ayırdı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Şermet ile yolları ayırdı
Şoförler Mehmet Akif Ersoy'u unutmadı
YEREL HABERLER Şoförler Mehmet Akif Ersoy'u unutmadı
Akrabalarının evlerini ateşe veren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Akrabalarının evlerini ateşe veren şahıs tutuklandı
İYİ Parti heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü
YEREL HABERLER İYİ Parti heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü
AK Partili Savaş, "İstiklal Marşı, kahramanlık destanının dizelere dökülerek ortak bir haykırışa dönüşmesidir"
YEREL HABERLER AK Partili Savaş, "İstiklal Marşı, kahramanlık ...
En iyi otel listesine giren Didimli otel sahiplerine yerinde teşekkür edildi
YEREL HABERLER En iyi otel listesine giren Didimli otel sahiplerine ...
Hastaneden itfaiyeye sevk edilen yaşlı kadının sıkıntısını Söke itfaiyesi çözdü Ameliyatı doktorlar yaptı, yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL HABERLER Hastaneden itfaiyeye sevk edilen yaşlı kadının ...
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, "İstiklal Marşı, Türk kahramanlığının mısralara işlenmiş bir diriliş abidesidir"
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, "İstiklal Marşı, Türk ...
Cihanoğlu Kulesi ve konağı turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Cihanoğlu Kulesi ve konağı turizme kazandırılacak
Söke’nin Akçakaya Mahallesi’nde 10 haneye karantina uygulandı
YEREL HABERLER Söke’nin Akçakaya Mahallesi’nde 10 haneye karantina ...
Muhtarın dikkati, yaralı köpeği kurtardı
YEREL HABERLER Muhtarın dikkati, yaralı köpeği kurtardı
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un '12 Mart' mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un '12 Mart' mesajı
Çerçioğlu sözünü tuttu, şoförler rahat nefes aldı
YEREL HABERLER Çerçioğlu sözünü tuttu, şoförler rahat nefes aldı
3 gün önce nişanlısından ayrıldı, babasının çalıştığı mezarlıkta intihar etti
YEREL HABERLER 3 gün önce nişanlısından ayrıldı, babasının çalıştığı ...