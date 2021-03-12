Aydın'da 294 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da yapılan denetimler kapsamında bir şahıs üzerinden 294, 40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Efeler İlçesinde yapılan çalışmalarda, 294,40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda yakalanan Y.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Y.A. hakkında uyuşturtucu madde ticareti yapmak suçundan tanzim edilen dosya ile birlikte adli makamlara sevk edildi.



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