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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi; 1 ölü 2 yaralı

İHA

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi; 1 ölü 2 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği otomobil kazaya karıştı. Kazada kalp krizi geçiren otomobil sürücüsü hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Kaza, AydınNazilli Karayolu üzeri Polis Okulu Kavşağı’nda meydana öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 KS 102 plakalı otomobili ile Nazilli'den Aydın istikametine seyir halinde olan 57 yaşındaki Kemal Tosun, Polis Okulu kavşağı yakınlarında kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Tosun, önce yol kenarındaki çöp koyteynerına, konteyner de elektrikli bisikletleriyle yola çıkmakta olan H.A.Y. (25) ve B.E.Y. (24) isimli vatandaşlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin üzerindeki 2 kişi düşerek yaralandı. Geçirdiği krizin etkisi ile ayağını gaz pedalından çekemeyen Tosun, daha sonra kaldırım üzerindeki reklam panosuna, bir bisiklete, F.D yönetimindeki 64 SK 696 plakalı tıra ve son olrak da E.E yönetimindeki 09 E 980 plakalı kamyonete arkadan çarparak kamyonetin altında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Kemal Tosun itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilinin içerisinden çıkarıldı. Otomobil sürücüsü ve yaralan 2 kişi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen otomobil sürücüsü Kemal Tosun hayatını kaybetti. Diğer yaralı şahısların durumlarının iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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