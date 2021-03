İsimleri fidanlarda yaşatılacak Muhtar Çamoğlu'ndan anlamlı etkinlik

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına 176 adet fidan dikildi.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs salgını ile mücadelede hayatını kaybeden 176 sağlık çalışanı anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu; “14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hayatını koronadan kaybeden sağlık çalışanlarımız anısına Mimar Sinan Mahallesi olarak bir hatıra ormanı düzenledik. Eski bir sağlık personeli olarak da bundan çok mutluyum ve gururluyum. hayatını kaybeden 176 sağlık çalışanımız anısına her birisinin isimlerinin olduğu 176 adet çınar fidanı diktik. Bugünde 20 adet daha dikim gerçekleştireceğiz. Toplamda yaklaşık 200 adet fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Bu anlamda bize destek veren Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve ev sahibi olarak bize burayı veren ADÜ Rektörümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Onları temsilen bir can ekiyoruz”

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının cansiperane mücadele verdiklerini ifade eden ADÜ Rektör Yardımcısı Cumali Öksüz; “Hiç beklemediğimiz bir anda bizi ve dünyayı yakalayan salgın ve bununla ilgili verilen toplumsal bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelenin başında üniformasıyla gerçekten savaşan bir grup, klasik anlamdaki üniformalarda değişti. Bugün burada savaşı biyolojik bir savaş olarak ele alıyoruz. Bugün bununla mücadele eden bir grup var. Biz evimizden çıkmaya korkarken, bizleri iyileştirmek için kendi hayatlarını hiçe sayan cansiperane çalışan arkadaşlarımız var. Sağlık çalışanlarımızın özellikle bu dönemdeki çalışmaları anlatılamaz düzeyde. Gönül ister ki bu mücadelenin sonunda yara almadan çıkalım ama mümkün olmuyor. Bugün bu mücadeleyi kaybederek şehit sayılacak 176 çalışanlarımız için buradayız. Hepsi için bir fidan dikme etkinliği var. Belki onları yitirdik ama onları temsilen bir can ekiyoruz. Gerçekten çok önemli ve duygu verici bir etkinlik. Bu etkinlik için üniversitemizin de seçilmiş olması bizim için anlamlı. Bu kapsamda muhtarımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından üniversite hastanesi karşısında oluşturulan hatıra ormanına fidanların dikimi gerçekleştirildi. Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, ADÜ Rektör Yardımcısı Cumali Öksüz, Efeler Belediyesi Başkanvekili Abidin Arslan, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ile kurum müdürleri katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.