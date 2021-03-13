Merhum Başkan Ülkü Nazilli'de anıldı

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde Covid19 nedeniyle hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, uzun yıllar görev yaptığı ve başhekimlik yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi bahçesinde anıldı.

Yoğun katılım gösterilen anma programına İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Selim Özen, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Tetik, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, yönetim kurulu üyeleri, merhum Başkan Ülkü'nün eşi ve kızı, yakın akrabaları ve mesai arkadaşları katıldı.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, görevi başında Covid19 nedeniyle yitirilen tek Tabip Odası Başkanı'nın Ülkü olduğuna vurgu yaptı. Aynı zamanda dünyanın uğraştığı pandemi sürecinin ülkemizin sağlık çalışanlarının bilgi birikimleri, deneyimleri ve özverili çalışmaları ile en az yıkımla atlatılmaya çalışıldığını belirterek, anma programı için desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne teşekkür etti.

Çalışma arkadaşları adına konuşma yapan Dr. Soner Güçlü, "14 Mart Tıp Haftası’nı yıllar geçtikçe daha buruk anıyoruz. Sağlık çalışanlarının sorunları, her geçen gün daha da artmakta ve çözüm sağlanamamaktadır. İtalya, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika, Güney Afrika ve Malezya gibi 130'a yakın bir çok ülkede Covid19, başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli gruplar için meslek hastalığı olarak kabul edilmiş iken ülkemizde halen resmi olarak meslek hastalığı kabul edilmemiştir. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili bir 'Sağlıkta şiddet yasası' çıkarılması gerekir" dedi.

Merhum Dr. Esat Ülkü'nün Kızı Dr. Müge Bozkurt babasının insanlarla beraber olmayı, kalabalığı çok sevdiğini ve öldükten sonra da insanları bir ara getirmeye devam ettiğini belirterek, programa katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Eşi Memnune Ülkü ise yapılan etkinlik için emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

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