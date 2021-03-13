Aydın’ın Nazilli ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma ilçe Programı düzenlendi. Menderes Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen etkinlikte İstiklal Marşı’nı güzel okuyan öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıldönümü ve marşın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği programa Nazilli Kaymakamı Sadet Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Vekili Kadir Mutlu, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Hakdan Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, İlçe Gençlik Spor Müdürü Güven Eker, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Pandemi kurallarına göre hazırlanan okul bahçesindeki törende okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde birinci olan öğrenciler canlı sunum yaptı. İstiklal marşını birbirinden ilginç koreografilerle sunan öğrenciler hem duygulandırdı hem de büyük alkış aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Nazilli Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Doğanlı, konuşmasında; “İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılını kutluyoruz. Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşı'mızı bize armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anıyoruz. İstiklal Marşı'nı anlayabilmek için, Mehmet Akif'i iyi bilmek, onun bütün yönleriyle şahsında topladığı, "milli mücadele ruhunu" yakından tanımak ve hissetmek gerekir. İstiklal Marşını coşkuyla söylemek; ülkemize, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise, onurumuza sahip çıkmaktır. Konuşmamın sonunda hem bu yüce destanı yazan büyük üstadı, hem de yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sayısız kahramanı rahmet ve sevgiyle anıyorum” dedi.

Konuşmanın ardından İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında ilçe birincisi olan Anasınıfı kategorisinde İbni Sina İlkokulu Anasınıfından Meleksu Değirmenci, İlkokul kategorisinde İbni Sina İlkokulundan Aleyna Türkancı, Ortaokul kategorisinde Zafer Ortaokulundan Ecrin Kalaycıoğlu ve Lise kategorisinde Nazilli Fen Lisesinden Ilgın Sultan Aydın’ın birincilik ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Etkinlikte ayrıca öğrenciler tarafından hazırlana sergi gezildi.

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