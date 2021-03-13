Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile üretip tasarruf sağlıyor

Durakları ve uyarı levhalarını kendi imal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol çizgilerini çeken sistemi de kendi araçlarına göre uyarlayarak büyük bir tasarruf sağladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler şantiyelerini bir üretim merkezine dönüştürdü. Durakların yapımına başlayan ekipler bunu yanında uyarı levhalarını kendi imkanları ile yenileyerek büyük bir tasarruf sağladı. Ulaşım Dairesi ekipleri, yol çizgi çalışmalarında kullanılan sistemi de kendi araçlarına göre uyarladı. Özellikle merkez dışındaki güzergahlarda yol güvenliğinin sağlanması için önem arz eden yol çizgileri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli çalışmaları ile canlı tutuluyor.

"Üretken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum"

Üretken bir anlayış ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kaynaklarımızı verimli kullanmak ve halkımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Aydın’a renk katan çiçeklerimizi kendimiz üretiyoruz. Daha önce deniz yüzeyi temizleme aracı üretmiştik, onun yanına bir de yüzer kepçe ürettik. Trafik levhalarımızı da üretiyoruz duraklarımızı da. Şimdi de sorumluluk alanımız içindeki yolların sarı çizgilerini çeken sistemi kendi aracımıza uyguladık. Bunların tümü aynı zamanda tasarruf yapılmasını da sağlıyor. Üretken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

"Büyükşehir yol çizgi çalışmalarını kendi imkanları ile yapıyor"

Yol çizgi çalışması trafikteki en önemli unsurlardan birisi olduğuna dikkat çeken Ulaşım Dairesi Başkanı Abdullah Memiş “Kendi imkanlarımız ile yaptığımı yol çizgi çalışması daha çok mahalle yollarında hizmet vermekte. Mahalle yollarında geceli gündüzlü ışıklandırma olmadığı için çizgi çalışması ile bunları destekleyip, özellikle dalgın sürücülerin ya da karşıdan gelen olduğu zaman yoldan çıkmalarını engelleyecek şekilde bu çizgilerini canlı tutup, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamış oluyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yol ağımız yaklaşık 5 bin km, yol çizgi çalışmasında hizmet alımı ile bu işi yapıyor olsaydık, yaklaşık 3 kat daha fazla ödeyerek bu çalışmayı gerçekleştirmiş olacaktık. Kendi yaptığımız makinemiz ve malzemelerimiz ile yapıyoruz” dedi.

“Duraklarımızın imalatını kendimiz yaparak tasarruf sağlıyoruz”

Aydın’ın sıcak bir iklime sahip olmasından dolayı levhalarda yıpranmanın daha fazla olduğuna dikkat çeken Memiş “Yıpranan levhaları geri dönüşümle tekrardan kaplamalarını yapıp sahada kullanarak 56 kat tasarruf sağlıyoruz. Duraklarımızın imalatını da kendimiz yaparak hem malzeme olarak 3 kat tasarruf sağlıyoruz hem de yerine uygulamasını yaparak ve zeminini hazırlayarak toplamda 78 kat da buradan tasarruf sağlıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi bütçesel imkanlarını halkın hizmeti için daha fazla kullanabilmenin yollarını aramaktayız. Başkanımız Özlem Çerçioğlu bizlere destek veriyor ve ondan aldığımız güç ile daha verimli çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merhum Başkan Ülkü Nazilli'de anıldı
YEREL HABERLER Merhum Başkan Ülkü Nazilli'de anıldı
Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil kontrolden ...
Denizde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Denizde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı
İsimleri fidanlarda yaşatılacak Muhtar Çamoğlu'ndan anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER İsimleri fidanlarda yaşatılacak Muhtar Çamoğlu'ndan ...
Nazilli Belediyespor'da Toros dönemi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Toros dönemi
Kuşadası Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
Aydın’da su sıkıntısı masaya yatırıldı Tüm kurumlar adilane dağıtım için bir araya geldi
YEREL HABERLER Aydın’da su sıkıntısı masaya yatırıldı Tüm kurumlar ...
Kamu kurumlarından hırsızlık yapan şüpheliler JASAT'tan kaçamadı
YEREL HABERLER Kamu kurumlarından hırsızlık yapan şüpheliler ...
Söke’de drone ile trafik denetimi
YEREL HABERLER Söke’de drone ile trafik denetimi
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi; 1 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ortalığı ...
Aydın'da 6 gün arayla 2 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu
YEREL HABERLER Aydın'da 6 gün arayla 2 talihli büyük ikramiyenin ...
Aydın'da 294 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın'da 294 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 12 Mart kutlandı
Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak
YEREL HABERLER Turistik çarşılarca dış cephe düzenlemesi yapılacak
Kuşadası Belediyesi’nden 2 bin 200 öğrenciye Eğitime Destek Seti
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden 2 bin 200 öğrenciye Eğitime ...
‘ADÜ Lojistik Söyleşileri’ çevrimiçi olarak gerçekleşti
YEREL HABERLER ‘ADÜ Lojistik Söyleşileri’ çevrimiçi olarak ...
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı için hazırlanan video takdir topladı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı için ...
SÖGİAD’tan Başkan Tuncel’e Teşekkür
YEREL HABERLER SÖGİAD’tan Başkan Tuncel’e Teşekkür
Erasmus+, Mevlana ve Farabi Tanıtım Toplantıları gerçekleşti
YEREL HABERLER Erasmus+, Mevlana ve Farabi Tanıtım Toplantıları ...
Adabel Kafe için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Adabel Kafe için çalışmalar başladı
Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak hayatını ...
Söke’de İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
YEREL HABERLER Söke’de İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı
Nazilli Belediyespor'da Hasan Şermet dönemi bitti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Hasan Şermet dönemi bitti
Nazilli Belediyespor Şermet ile yolları ayırdı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Şermet ile yolları ayırdı