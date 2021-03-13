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Söke İşletme Fakültesinde İstiklal Marşına saygı etkinliği

İHA

Söke İşletme Fakültesinde İstiklal Marşına saygı etkinliği

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi '100. Yılında İstiklal Marşına Saygı Etkinliği' düzenlendi.

Söke İşletme Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Söke Kaymakamı Soner Zeybek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, akademisyenler, eğitimciler, STK temsilcileri ve gençler katıldı. Etkinlikte açılış konuşmasını Söke Kaymakamı Soner Zeybek yaptı. Kaymakam Zeybek konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında gerçekleştirilen milli mücadelenin Türk Milleti için önemini belirtti. İstiklal Marşımızda Türklerin özgürlük ve bağımsızlık anlayışının vurgulandığının altını çizen Kaymakam Soner Zeybek, “100. yılında marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla ve rahmetle anıyoruz” dedi.
Sonrasında Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun’un moderatörlüğündeki konferansta Adnan Menderes Demokrasi Müzesi Müdürü Bircan Kayacan ile AraştırmacıYazar Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Televizyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Abdullah Güray Başakçıoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

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