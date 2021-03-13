21 yaşındaki genç arkadaşının evinde intihar etti

Aydının Didim ilçesinde 21 yaşındaki genç yaşadığı evde iple kendini asarak yaşamını son verdi.
Edinilen bilgiye göre; olay Altınkum mahallesi 31. Sokak No: 19/8 adresinde meydana geldi. Arkadaşının evinde ikamet ettiği öğrenilen 21 yaşındaki Gökhan E. iple kendisini asarak intihar etti. Komşuları birkaç gündür kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren emniyet güçleri, Gökhan E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Savcılık incelemesinin ardından Gökhan E.'nin cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aslen Tokatlı olduğu öğrenilen şahsın cenazesi Tokat’tan gelen ailesine teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.