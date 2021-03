Kaymakam Ülkü, sağlık çalışanlarının günlerini kutladı

Aydın’ın Buharkent ilçe Kaymakamı Kemal Ülkü, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Günün anlam ve önemine ithafen tüm sağlık çalışanlarını günlerini kutlayan Kaymakam Ülkü, “Yurdumuzun her köşesinde Covid19 pandemisi ile mücadelede üstün başarı gösteren, insan sağlığına fedakârca hizmet eden hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

Kaymakam Kemal Ülkü mesajında şu ifadelere yer verdi; “Dünyanın en zor ve en onurlu işlerinden birini yapan, sabırla, hoşgörüyle, fedakârlıkla çalışarak insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden birisi de sağlık hizmetlerinde ulaşılan noktadır. İnsan Sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biridir. Bu nedenle hekimlik mesleği her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak görülmüştür. İnsanların vazgeçemeyeceği temel hak olan sağlıklı hayat, nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. Sosyal devletin en önemli özelliklerinden birisi de tüm vatandaşlarına yeterli ve zamanında sağlık hizmeti verebilmesidir. Bu insan ve insan hayatına verilen önemin bir göstergesidir.Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte sağlık sektöründe çok önemli gelişmeler yaşanmış, bu gelişmelere bağlı olarak vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesi de yükselmiştir. Sağlıklı bir toplum meydana getirmenin sağlıklı bireyler yetiştirmekle mümkün olacağının bilincinde olan devletimiz, tüm ülkeyi kuşatan sağlık yatırımlarıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına vatandaş odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla cevap vermektedir. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle yurdumuzun her köşesinde Covid19 pandemisi ile mücadelede üstün başarı gösteren, insan sağlığına fedakârca hizmet eden hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.