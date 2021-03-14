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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den binlerce zeytin ve incir ağacı desteği

İHA

Büyükşehir’den binlerce zeytin ve incir ağacı desteği

İncir ve zeytin yetiştiriciliğinde Türkiye’de ilk sırada yer alan Aydın’da geçtiğimiz aylarda yaşanan orman yangını sonrası 3 ilçede 10 farklı bölgede binlerce incir ve zeytin fidanı dağıtıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) ağaçları yanan üreticilerin derdine derman olmak için harekete geçerek konuyla ilgili bir ekip oluşturdu ve üreticiler ile yangından zarar gören 3 ilçedeki 10 farklı bölgede tek tek ağaç tespiti yaptı. Yanan zeytin ve incir ağaçlarının aynı yerde yeniden yeşermesi ve özellikle tarımsal üretimin devam etmesi için Büyükşehir tarafından, Aydın yöresine özgü ve ürün kalitesi yüksek olan Sarılop İncir ve Memecik Zeytin türlerinin fidan destek projesini geliştirildi.
“Vatandaşlarımız desteklerimiz ile tekrar üretime devam edecekler”
Yangın nedeniyle yok olan ağaçların yerine Aydın’ın coğrafik tescilli yerli ürünleri olan fidanlarla destekleme yaptıklarını belirten ABB Başkan Vekili Barış Altıntaş, “Bölgemizdeki 3 ilçemizde meydana gelen yangında gerçekten ciğerlerimiz yandı. Üreticimizin zeytin ve incir ağaçlarında ciddi kayıplar oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu yaptığı toplantılarda yerinde tespitlerle ağaçlarını ve ürünlerini kaybeden çiftçimize destek olmak için, Aydın’ın coğrafik tescilli ürünleri olan memecik zeytin ve sarılop incir fidanı dağıtımı yapıyoruz vatandaşlarımıza. İnşallah, Aydın’daki mağdur vatandaşlarımız bu desteklerimiz ile tekrar üretime devam edecekler” dedi.
“Çiftçiyi güçlendirmek Özlem Çerçioğlu’na nasip olmuştur"
Çiftçiye verilen desteğin önemine vurgu yapan üretici Hüseyin Öztürk, “Yanan ağaçlarımızın içinde 50, 300 ve 400 yıllık olanlar var. 350 zeytin ağacımız komple yandı. Gidip gördüğümüzde cehennem alameti gibi bir şeydi. Çok felaket bir yangın vardı, Allah kimsenin başına vermesin. Aydın Belediye Başkanına minnettarız. Çiftçilerin her zaman yanında, çiftçiyi güçlendirirsen, çiftçi milletin efendisi olur. Çiftçiyi güçlendirmek Özlem Çerçioğlu’na nasip olmuştur. Çiftçi onun sayesinde güçlenecektir. Allah razı olsun Özlem Başkanımızdan” dedi.
Öztürk, büyükşehir’in yakın ilgisi ve desteğinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek şunları söyledi “250300 ağacımız yanmıştır. Yanarken bir şey yapamadım. Ağladık, bayıldık, hastanelik olduk. Benim babam çok zorluklarla aldı orayı, Almanya’ya gitmişti. Almanya’da senelerce çalıştı zeytinliği aldı. Kimisi apartman alıyor biz zeytinlik aldık. Onlarda yandı kül oldu. Senelerdir zeytinyağı yiyorduk, satıyorduk. Emeğimiz boşuna gitti. Özlem Başkanımız çok sağ olsun, devamlı aradılar. En azından içimiz serinledi, sağ olsun”
“Süsleme amaçlı ağaç ekilseydi ben bu kadar mutlu olmazdım.”
Söke’deki yangında zeytin ağaçları yok olan Muharrem Şenol, süsleme amaçlı ağaç dikilmesi yerine üretimi devam ettirecek özellikle bölgeye özgü ağaçların dağıtılıyor olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, “Her sabah kalktığımda kapkara dağı görüyordum ve içi kararıyor insanın. O dönem Özlem Başkan’da yerinde incelemeler yapmak için gelmişti. Bu doğa sonuçta hepimizin, belediyecilik şehir içinde kaldırım yapmak değil, asfalt dökmek değil, belediyecilik vatandaşın olduğu her yere dokunmak, tarım ve hayvancılık ile ilgili Bu bölge zeytini ana vatanı, bugün bu fidanların dağıtılıyor olmasının böylesine özel bir anlamı da var. Çünkü bu bölgenin bitkisi bunlar. Süsleme amaçlı ağaç ekilseydi ben bu kadar mutlu olmazdım. Buranın geçim kaynağı ve doğasına uygun ağaçlar. Bunun seçimi bile bu konunun önemsenerek yapıldığını gösteriyor. Dostlar alışverişte görsün diye yapılmamış. Bunun için de tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
"Büyükşehir’in desteği çiftçiye umut oluyor"
Fidan desteği alan çiftçilerden Özcan Kaman, “Yangında mağdur olanlardan birisiyim. Sağ olsun Özlem Başkanım bizim yangın gördüğümüz zararı gidermeye çalıştığı için teşekkür ederim, Allah razı olsun hepinizden. Ağaçlarımız kökten yangın gitti, Allah canımıza zeval vermesin ” dedi.
“Yaralarımızı yavaş yavaş başkanımız sarıyor”
Alınan destekten dolayı vatandaşların memnuniyetini dile getiren Pınardere Mahalle Muhtarı Bahtiyar Tekin, “Ağustos’un 3’de Pınardere köyümüzde çıkan yangın İmamköy’den başladı ve ciğerlerimiz yandı. Yaralarımızı yavaş yavaş başkanımız sarıyor, Allah razı olsun. Köylümüz, Çerçioğlu Başkanımıza teşekkürlerini sunuyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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