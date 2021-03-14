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Nazilli Devlet Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

İHA

Nazilli Devlet Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Nazilli Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.
Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Şahin ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Sermin Volaka, Görevi başında bulunan sağlık çalışanlarını dolaşarak 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik yaptığı açıklamada “Büyük bir fedakarlık ile çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramları kutlu olsun iyi ki varsınız” dedi.

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