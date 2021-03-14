Başkan Ömer Günel'den aşı çağrısı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ikinci doz Covid19 aşısını Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yaptırdı.

Aşı sırası gelen Kuşadalılara çağrıda bulunan Başkan Ömer Günel, "Vatandaşlarımızın aşı yaptırmak için sadece aile sağlığı merkezlerini değil, devlet hastanelerini de tercih etmeleri aşı merkezlerindeki yoğunluğu azaltacaktır" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde Covid19 ile mücadele kapsamında yürüttüğü aşılama programı aralıksız sürüyor. Aşı sırası gelen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Devlet Hastanesine giderek Covid19 aşısının 2. dozunu yaptırdı.

Aşı yaptıracak olan hemşehrilerine çağrıda bulunan Başkan Ömer Günel, "Geçtiğimiz sene Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronovirüsle mücadelemizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizden Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara harfiyen uymalarını istiyoruz. Ülkemizde aşılamanın başlaması bizleri bir nebze rahatlamış olsa da hala koronavirüse karşı korunmamız gerekiyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın aşı yaptırmak için sadece aile sağlığı merkezlerini değil, devlet hastanelerini de tercih etmeleri aşı merkezlerindeki yoğunluğu azaltacaktır. Tedbiri elden bırakmayalım" diye konuştu.



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