Koronavirüsten yaşamını yitiren Opr. Dr. Esat Ülkü anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsten yaşamını yitiren Opr. Dr. Esat Ülkü anıldı

DHA

Koronavirüsten yaşamını yitiren Opr. Dr. Esat Ülkü anıldı


Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)KORONAVİRÜSTEN yaşamını yitiren Aydın Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Esat Ülkü, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesinde anıldı. Anma etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı.
Koronavirüsten yaşamını yitiren Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü için uzun yıllar çalıştığı, başhekimliğini de yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi bahçesinde anma töreni düzenlendi. 14 Mart Tıp Bayramı çerçevesinde düzenlenen anma etkinliğine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Selim Özen, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Engin Tetik, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Eralp Atay, Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık, Esat Ülkü'nün eşi Memnune Ülkü, kızı Doç. Dr. Müge Bozkurt yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
Anma töreninde ilk konuşmayı merhum Opr. Dr. Esat Ülkü'nün kızı Doç. Dr. Müge Bozkurt yaptı. "Babam insanları bir araya toplamayı çok severdi" diyerek konuşmasına başlayan Bozkurt, "Burada, çok severek çalıştığı hastanenin bahçesinde pek çok dostunu bir arada görmek bence çok güzel. Yaşarken de insanları bir araya getirirdi. Aslında hala bizleri bir araya getiriyor. O çalıştığı tüm insanların yanlarında durabilen bir insandı. Böyle bir günde konuşmak gerçekten de çok zor. Ama çok severek çalıştığı bu yerde çok sevdiği memleketinde böyle bir anma programı düzenlediğiniz için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Babamın anısına saygı gösterdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını şükranla anıyorum" dedi.
Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık da konuşmasında, "Esat ağabey, yeri doldurulamayacak biriydi. Ne yazık ki bu Covid-19 belası nedeniyle kaybettiğimiz sevenlerimizden birisi de o oldu. Ama o her zaman yaşayacak. Onu bizler hiçbir zaman unutmayacağız. Çünkü o özel bir insandı. Her zaman hatırlayabileceğimiz bir yönü aklımıza gelecek. Ailesine ve tüm dostlarına, çalışma arkadaşlarına tekrardan başsağlığı diliyorum. Bütün sağlık çalışanlarına da bu zorlu dönemde kolay gelsin diyorum" dedi.
Merhum Uzman Dr. Esat Ülkü'nün eşi Memnune Ülkü ise, "Eşimi yakından tanıyan çok insan vardır. Tanımayanlarınızda vardır mutlaka ama tanıyanlar onun arkadaşlığını ve dostluğunu çok iyi bilirler. Eşim hayatı boyunca elinden geldiğince insanlara yardım etmek hastaları ile uğraşmak onları iyileştirmek için çaba sarf etti. Çok hayalleri vardı. Caz müziğini çok severdi. ABD'ye gidip, onları canlı olarak izlemek isterdi. En büyük üzüntüsü akademik kariyer yapamamasıydı. Ama o günün şartlarında bunu yapması mümkün olmamıştı. Nazilli'de bir eczacı arkadaşımız yıllar önce kendisine 'Sen Nazilli'nin kadın doğum profesörüsün' dediğinde çok mutlu olmuştu. Hepinize acımızı paylaştığınız için ve hala anmaya devam ettiğiniz için katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Hastane bahçesinde daha sonda Uzm. Dr. Esat Ülkü için lokma döktürüldü.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2021-03-14 19:04:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ömer Günel'den aşı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel'den aşı çağrısı
Nazilli Devlet Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Nazilli Devlet Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı ...
Nazilli'de Toros'un güveni tam
YEREL HABERLER Nazilli'de Toros'un güveni tam
Büyükşehir’den binlerce zeytin ve incir ağacı desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den binlerce zeytin ve incir ağacı desteği
Turizm çalışanlarına aşı müjdesi
YEREL HABERLER Turizm çalışanlarına aşı müjdesi
Aydın’da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
YEREL HABERLER Aydın’da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili ...
Kaymakam Şahin Ovaeymir Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin Ovaeymir Mahallesi sakinleri ile bir ...
Açıkgöz ve beraberindeki heyet Vali Aksoy ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Açıkgöz ve beraberindeki heyet Vali Aksoy ile bir ...
Nazilli’de uyuşturucu partisine polis baskını
YEREL HABERLER Nazilli’de uyuşturucu partisine polis baskını
Aydın Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
Kaymakam Ülkü, sağlık çalışanlarının günlerini kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Ülkü, sağlık çalışanlarının günlerini ...
Köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi//Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaşamını ...
Köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Bafa Gölü, doğaseverleri cezbediyor
YEREL HABERLER Bafa Gölü, doğaseverleri cezbediyor
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın '14 Mart Tıp Bayramı' ...
Çarşı ve Mahalle Bekçileri suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Çarşı ve Mahalle Bekçileri suçlulara göz açtırmıyor
Aydın'da 5 bin personelle Korona virüs denetimi Bir haftada 102 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Aydın'da 5 bin personelle Korona virüs denetimi Bir ...
İşçilerin dikkati şehit mezarını gün yüzüne çıkardı
YEREL HABERLER İşçilerin dikkati şehit mezarını gün yüzüne çıkardı
Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını ...
Apartman toplantısında komşular kavga etti: 2 yaralı
YEREL HABERLER Apartman toplantısında komşular kavga etti: 2 yaralı
Kendi işini kurmak isteyen engelliler için 'hibe desteği' başvuruları başladı
YEREL HABERLER Kendi işini kurmak isteyen engelliler için 'hibe ...
Cumartesi pazarında maskesiz alış veriş
YEREL HABERLER Cumartesi pazarında maskesiz alış veriş
3 çocuklu çifti kaza ayırdı
YEREL HABERLER 3 çocuklu çifti kaza ayırdı
Bensu Narlı cinayetine Aydınlı başkanlardan tepki
YEREL HABERLER Bensu Narlı cinayetine Aydınlı başkanlardan tepki