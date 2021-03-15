Sabah saatlerinde sis etkili oldu Yağmurlar sisi de beraberinde getirdi

Aydın'da uzun zamandır beklenen yağmurlar başladı. Etkili olması beklenen yağmurlarla birlikte AydınDenizli ve AydınMuğla karayolunda sis oluştu.

Aydın ve çevresinde dün gece saatlerinde başlayan yağış aralıklarla sürüyor. Yağışın ardından Aydın ovasına sis çökerken gece ve sabah saatlerinde sürücüler yoğun sis nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşarken sürücüler olası bir kazaya mahal vermemek için hız limitlerini düşürdüler. Aydın ve çevresinde meteorolojik verilere göre bir hafta boyunca havanın yağışlı ve zaman zaman sisli göründüğünü belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, kazaların önemli bir kısmının sisten kaynaklandığını hatırlatarak sürücülerin oluşan sise karşı duyarlı olmasını istedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.