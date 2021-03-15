Av kontrolünde 3 kişiye 18 bin TL ceza kesildi

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Aydın’da yapılan denetimlerde kara avcılığına muhalefet eden 3 kişiye 18 bin 754 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “08/03/2021 14/03/2021 tarihleri arasında; Av KorumaKontrol ile Yaban hayatı destekleme çalışmalarımız kapsamında; 4915 Sayılı Kara Avcılığına muhalefeti tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem yapılmış olup, kabahatlilere toplam 18 bin 754 TL İdari para cezası uygulanmıştır” denildi.



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