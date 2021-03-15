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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sümer Vakfı küllerinden yeniden doğuyor

İHA

Sümer Vakfı küllerinden yeniden doğuyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1981 yılında dönemin kaymakamı öncülüğünde kurulan ve 2000’li yıllarda faaliyetini durduran Sümer Vakfı 20 yıl sonra yeniden faaliyetlerine başladı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’un girişimleri ile yeniden canlandırılan vakıf ilk toplantısında tüm Nazilli halkını vakıf üyesi olması amacıyla davet etme kararı aldı.

1938 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışı gerçekleştirilen ve 2000’li yılların başında faaliyetine son verilen Cumhuriyet döneminin en büyük iktisadi kuruluşları arasında yer alan Nazilli Sümer Basma Fabrikası bünyesinde kurulu Sümer Vakfı yeniden canlandırılacak. 1981 yılında dönemin kaymakamı tarafından kurulan ve Sümer Basma Fabrikasının faaliyetine son verdiği 2000’li yıllarda kapanma aşamasına gelen vakıf, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy öncülüğünde yeniden hayat buldu. Kaymakam Arısoy öncülüğünde bir toplantı gerçekleştiren vakıf üyeleri, Nazilli halkına hem vakıf üyeliği hem de Sümerbank ve Sümerbank Kültürünün korunması, geliştirilmesi, ilçenin ekonomik kalkınmasında destek olmaları amacıyla davette bulundu. Toplantıda alınan kararı yazılı bir açıklama şeklinde duyuran Kaymakam Arısoy şu ifadelere yer verdi; “22.06.1981 tarihinde dönemin Nazilli Kaymakamının Başkanlığında; Sümerbank Basma Sanayii Müessese Müdürü, KÖYTAŞ Genel Müdürü, Nazilli’nin etkin iş insanları ve Sümerbank çalışanları tarafından Nazilli 1. Noterliğinin 7731 yevmiye nolu senet ile Nazilli’nin Sümerbank kültürünü yaymak, yaşatmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla Sümer Vakfı kurulmuştur. Sümer Vakfı 2000’li yıllara kadar aktif faaliyet göstermiş, bu tarihten itibaren vakıf kurucuları ve mütevelli heyetin yaşlanması vs. gibi nedenlerle faaliyetleri yavaşlayarak 2020 yıllarında durma seviyesinde gelmiştir. Nazilli Kaymakamlığının 2020 yılındaki girişimleri ile vakfın tekrar aktif hale getirilmesi çalışmalarına başlanması, yeni olağanüstü genel kurul yapılarak üye kaydı yapılmıştır. Vakıf tüzüğünün güncellenme çalışmaları yapılması için mevzuat gereği gerekli dava açılarak 20.01.2021 tarihinde sonuçlandıracak vakıf tüzüğü güncellenmiştir. Güncellenen tüzük gereğince; vakıf olağanüstü genel kurul toplantısına müteakip yeni oluşan mütevelli heyeti ile ilçenin sosyal, kültürel ev ekonomik kalkınmayı geliştirecek, destekleyecek çalışmalarda bulunacaktır. Sümerbank ve Sümerbank Kültürünün korunması, geliştirilmesi, ilçenin ekonomik kalkınmasında Nazilli halkının vakıf üyeliği dahil katkıda bulunması arz olunur”

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