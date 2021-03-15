Aydın'da simide zam geldi

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Aydın'da 1,5 liradan satılan simide zam geldi. Simit artık 2 liradan satılacak.

Aydın'da 1,5 liradan satılan simit, gramajı yükseltilerek 2 TL'den satılmaya başlandı. 80 gram dan 100 grama çıkartılan simit artık 2 liradan satılacak.

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