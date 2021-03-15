Çaldığı motosikleti 37 parçaya bölmüş

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Aydın’ın Didim ilçesinde çaldığı elektrikli motosikleti 37 parçaya bölen şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Didim’de ikamet etmekte olan engelli vatandaşın ikametinin önünde park halinde bulunan, kabinli elektrikli motosikletin çalınması konusuyla alakalı çalışma başlatıldı. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde olayın şüphelisinin Ş.Ç. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ş.Ç. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken, çalınan motosiklet 37 parçaya ayrılmış şekilde şüphelinin deposunda bulundu. Çalınan elektrikli bisiklet sahibine teslim edilirken, Ş.Ç. ifadesinde ihtiyacı olduğu için motosikleti çaldığını belirtti. Ş.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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