Sahte çek ile iş makinesi almaya kalktılar, polise yakalandılar

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Aydın’ın Didim ilçesinde bir vatandaşa ait iş makinesini sahte çek ile satın almaya çalışan şahıslar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Didim’de Y.B. isimli şahsın sahte çek kullanılarak mülkiyetinde bulunan 100 bin TL değerinde greyderin satışının alınmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen G.S., Ş.Ç., S.Ö. ve İ.Ü isimli şahıslar yakalanarak, üzerlerinde yapılan aramada şahıslara ait 5 adet cep telefonuna el konuldu. Olayda kullanılan 104 bin TL değerinde çek ele geçirilirken, konuyla ilgili adli tahkikata başlanıldı.

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