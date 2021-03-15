Uyuşturucu ile mücadelede 8 şüpheli tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalarda 116 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 08 Mart 2021 14 Mart 2021 tarihleri arasında 109 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 116 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 8 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı. Bu zaman diliminde, 95,73 gram Esrar, 456,45 gram Metamfetamin, 171,85 gram Sentetik Kannabinoid, 12,71 gram Eroin, 1 adet extacy, 90 adet sentetik ecza, 8 kök kenevir, diğer sentetik haplar 12 adet, ve 1 gr kubar esrar ele geçirildi.

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