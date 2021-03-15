Aydın’a fırtına uyarısı

Aydın’da bugün akşam saatlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına (6080 km/sa) ve yerel olarak kısa süreli tam fırtına (100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.