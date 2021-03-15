Kurallara uymayanlar KGYS kameralarından kaçamadı 1 haftada 29 kişi ceza yedi

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 29 kişiye işlem yapıldı.

Kontrollü Normalleşme Süreci ile birlikte kentin birçok alanında hayat normale dönerken, Aydın genelinde yapılan denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son 6 günde kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlar denetlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 814 Mart tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 345 kişi ikaz edilirken maske takmayan 21 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde de kural ihlali yapan 8 kişi olmak üzere toplam 29 kişiye idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 345 şahıs ikaz edilmiş, 21 şahsa maske takmamaktan, 8 şahsa da sokağa çıkma yasağını ihlalden olmak üzere toplam 29 şahsa idari işlem yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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