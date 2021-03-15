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Böyle kurtarma operasyonu görülmedi Zıplaya zıplaya kurtardılar İtfaiyecilerin pratik zekası aracı sıkıştığı yerden kurtardı

İHA

Böyle kurtarma operasyonu görülmedi Zıplaya zıplaya kurtardılar İtfaiyecilerin pratik zekası aracı sıkıştığı yerden kurtardı

Aydın’ın Efeler ilçesinde demiryolu altgeçidine sıkışan kamyonet, itfaiyenin pratik zekası sayesinde kurtarıldı. Önce aracın lastikleri indirildi, sonrasında aracın kasasına çıkan itfaiye erleri zıplaya zıplaya aracı sıkıştığı yerden kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Ali E. idaresindeki 06 CHU 933 plakalı kamyonet, Körfez Caddesi üzerinde ilerlediği sırada şoförün yüksekliği hesaplayamaması üzerine demiryolu alt geçidine sıkıştı. Ali E. tüm çabalarına rağmen aracını sıkıştığı yerden kurtaramayınca polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekerleklerin havasının indirilmesinin ardından devreye itfaiyenin pratik zekası girdi. Aracın kasasına çıkan itfaiye erleri ve çevredeki vatandaşlar zıplaya zıplaya aracı sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye erlerinin aracın kasasında zıplama anları, görenleri gülümsetirken, aracı sıkıştığı yerden kurtarılan Ali E. itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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